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Новый драйвер NVIDIA GeForce 340.52 WHQL с поддержкой потокового вещания на Shield Tablet

30.07.2014 | Категория: Драйверы | Разместил: Deep1984

Компания NVIDIA сделала доступным для скачивания новый драйвер для видеокарт - GeForce 340.52 с WHQL сертификатом. Драйвер рекомендуется для использования в некоторых еще не вышедших играх: Metro: Redux и Final Fantasy XIV. Помимо этого появилась функция потокового вещания и игры на планшете Nvidia SHIELD.

Драйвер GeForce 340.52 поддерживает видеокарты GeForce 8, 9, 100, 200, 300, 400, 500, 600 и 700й серии, а так же линейку видеопроцессоров ION и ION LE .

Изменения в новом драйвере: 

Game Ready - улучшенная игровая производительность для Metro:Redux и Final Fantasy XIV (China)

Планшет SHIELD -  поддержка технологии NVIDIA GameStream

Gaming Technology - поддрежка стриминга GeForce ShadowPlay и GeForce ShadowPlay Twitch 

Добавлены или обновлены SLI профили для:

3DMark SkyDiver Subtest

Battlefield: Hardline 

Dark Souls II 

Divinity: Original Sin

Elder Scrolls Online 

GRID Autosport

LuDaShi Benchmark

WildStar

Обновлены профили 3D Vision:

Banished (рейтинг "Хорошо")

BioShock Infinite: Burial at Sea (рейтинг "Отлично")

Krater (рейтинг "Хорошо")

В новой версии драйверов используются так же новые компоненты: PhysX System Software версии 9.13.1220, HD Audio Driver версии 1.3.30.1 и GeForce Experience версии 2.1.1.0.

Драйвер доступен для загрузки с официального сайта по следующим ссылкам:

Для Windows Vista, Windows 7 и Windows 8.1: 32-bit / 64-bit 

Для Windows XP: 32-bit / 64-bit 

 

Прглашаем к обсуждению драйверов Nvidia на нашем форуме: Драйвера nVidia (текущая версия 340.52 WHQL)

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