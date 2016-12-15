Новый драйвер NVIDIA GeForce 340.52 WHQL с поддержкой потокового вещания на Shield Tablet

Компания NVIDIA сделала доступным для скачивания новый драйвер для видеокарт - GeForce 340.52 с WHQL сертификатом. Драйвер рекомендуется для использования в некоторых еще не вышедших играх: Metro: Redux и Final Fantasy XIV. Помимо этого появилась функция потокового вещания и игры на планшете Nvidia SHIELD.

Драйвер GeForce 340.52 поддерживает видеокарты GeForce 8, 9, 100, 200, 300, 400, 500, 600 и 700й серии, а так же линейку видеопроцессоров ION и ION LE .

Изменения в новом драйвере:

Game Ready - улучшенная игровая производительность для Metro:Redux и Final Fantasy XIV (China)

Планшет SHIELD - поддержка технологии NVIDIA GameStream

Gaming Technology - поддрежка стриминга GeForce ShadowPlay и GeForce ShadowPlay Twitch

Добавлены или обновлены SLI профили для:

3DMark SkyDiver Subtest

Battlefield: Hardline

Dark Souls II

Divinity: Original Sin

Elder Scrolls Online

GRID Autosport

LuDaShi Benchmark

WildStar

Обновлены профили 3D Vision:

Banished (рейтинг "Хорошо")

BioShock Infinite: Burial at Sea (рейтинг "Отлично")

Krater (рейтинг "Хорошо")

В новой версии драйверов используются так же новые компоненты: PhysX System Software версии 9.13.1220, HD Audio Driver версии 1.3.30.1 и GeForce Experience версии 2.1.1.0.

Драйвер доступен для загрузки с официального сайта по следующим ссылкам:

Для Windows Vista, Windows 7 и Windows 8.1: 32-bit / 64-bit

Для Windows XP: 32-bit / 64-bit

Прглашаем к обсуждению драйверов Nvidia на нашем форуме: Драйвера nVidia (текущая версия 340.52 WHQL)