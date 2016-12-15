Новый драйвер Omega Catalyst для видеокарт AMD версии 14.12

Компания AMD подготовила новый драйвер под названием Omega c множеством изменений и улучшений. Работа над драйверов проводилась для улучшения качества воспроизведения видео, повышения частоты кадров в 3D приложениях, устранения задержек вывода кадров, а так же с целью добавления нового функционала в панели настроек.

Для обладателей видеокарт серии R9 280(X), 285, 290 (X) доступна технология Virtual Super Resolution (VSR), аналог DSR у NVIDIA, ее суть в увеличении разрешении рендеринга с последующим масштабированием под разрешение монитора. Это позволяет получать более детализированное изображение присущее современным 4k мониторам.

Много изменений и в меню настроек воспроизведения видео – тут и активируемая технология устранения артефактов сжатия, повышения четкости и плавности. Среди поддерживаемых проигрывателей Cyberlink PowerDVD.

Много улучшений и в плане повышения производительности видеокарт AMD, средний прирост от установки драйверов 14.12 в Batman Arkham Origins, Bioshock Infinity, COD: Ghosts, Grid 2, Sniper Elite 3, Rome 2: Total War до 19%, для гибридных процессоров AMD APU прирост до 29%.

Скачать новый драйвер можно по следующим ссылкам:

AMD Omega 14.12 Driver for Windows 7 32-bit

AMD Omega 14.12 Driver for Windows 7 64-bit

AMD Omega 14.12 Driver for Windows 8.1 32-bit

AMD Omega 14.12 Driver for Windows 8.1 64-bit