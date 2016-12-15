Nvidia GeForce 337.50 Beta значительный прирост производительности для GeForce GTX 700 серии

NVIDIA подготовила бета драйвер GeForce 337.50, который значительно добавит производительности видеокартам зеленого лагеря. В соответствии с тенденцией – основной упор сделан на уменьшение процессорной нагрузки.
В отличие от AMD Mantle улучшение производительности в GeForce 337.50 не требует специальной поддержки, а значит и список игр значительно шире.
Улучшения производительности для GeForce GTX 700 Series (одиночный режим:
до 64% в Total War: Rome II
до 25% в The Elder Scrolls V: Skyrim
до 23% в Sleeping Dogs
до 21% в Star Swarm
до 15% в Batman: Arkham Origins
до 10% в Metro: Last Light
до 8% в Hitman Absolution
до 7% в Sniper Elite V2
до 6% в Tomb Raider
до 6% в F1 2013
для GeForce GTX 700 Series ( в режиме SLI):
до 71% в Total War: Rome II
до 53% в Sniper Elite V2
до 45% в Aliens vs. Predator
до 31% в Sleeping Dogs
до 20% в CoD: Black Ops 2
до 10% в Hitman Absolution
до 9% в F1 2013
до 7% в Far Cry 3
до 6% в Metro: Last Light
до 6% в Batman: Arkham Origins
Скачать драйвер Nvidia GeForce Driver337.50 Beta можно по следующей ссылке: офф. сайт