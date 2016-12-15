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Nvidia GeForce 337.50 Beta значительный прирост производительности для GeForce GTX 700 серии

07.04.2014 | Категория: Драйверы | Разместил: Deep1984

NVIDIA подготовила бета драйвер GeForce 337.50, который значительно добавит производительности видеокартам зеленого лагеря. В соответствии с тенденцией – основной упор сделан на уменьшение процессорной нагрузки.

В отличие от AMD Mantle улучшение производительности в GeForce 337.50 не требует специальной поддержки, а значит и список игр значительно шире.

Улучшения производительности для GeForce GTX 700 Series (одиночный режим:

до 64% в Total War: Rome II

до 25% в The Elder Scrolls V: Skyrim

до 23% в Sleeping Dogs

до 21% в Star Swarm

до 15% в Batman: Arkham Origins

до 10% в Metro: Last Light

до 8% в Hitman Absolution

до 7% в Sniper Elite V2

до 6% в Tomb Raider

до 6% в F1 2013

 

для GeForce GTX 700 Series ( в режиме SLI):

до 71% в Total War: Rome II

до 53% в Sniper Elite V2

до 45% в Aliens vs. Predator

до 31% в Sleeping Dogs

до 20% в CoD: Black Ops 2

до 10% в Hitman Absolution

до 9% в F1 2013

до 7% в Far Cry 3

до 6% в Metro: Last Light

до 6% в Batman: Arkham Origins

 

Скачать драйвер Nvidia GeForce Driver337.50 Beta можно по следующей ссылке: офф. сайт

 

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