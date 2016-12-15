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NVIDIA GeForce 344.48 WHQL: новейший драйвер с поддержкой Dynamic Super Resolution

24.10.2014 | Категория: Драйверы | Разместил: Deep1984

Компания NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce 344.48 WHQL "Game Ready" приуроченный к выходу нескольких игр: Civilization: Beyond Earth, Elite: Dangerous и Lords of the Fallen. Ключевой фишкой этого выпуска стала поддержка технологии «Dynamic Super Resolution» для всех карт поколений Fermi (GeForce GTX 500) и Kepler (GeForce GTX 600 и GTX 700).

Суть технологии «Динамического супер разрешения» в получении детализации изображения уровня экранов 4K на мониторах с более низким разрешением. Картинка для обработки в  фреймбуфере видеокарты представляется в более высоком разрешении, а затем уменьшается до реального разрешения монитора. Для устранения различных артефактов, возникающих при такой обработке, используются различные фильтры, например, фильтр Гаусса. 

Драйвер доступен для загрузки по следующим ссылкам:

NVIDIA ForceWare 344.48 Vista/7/8 32-bit

NVIDIA ForceWare 344.48 Vista/7/8 64-bit

NVIDIA ForceWare 344.48 XP 32-bit

NVIDIA ForceWare 344.48 XP 64-bit

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