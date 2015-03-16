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Nvidia прекращает поддержку видеокарт GeForce 8, 9, 100, 200 и 300 серий

15.03.2014 | Категория: Драйверы | Разместил: Deep1984

Стало известно что компания Nvidia сворачивает поддержку видеокарт без поддержки DirectX11, а это видеокарты GeForce 8, 9, 100, 200 и 300 серий. Драйверы версии 33x будут последними, которые поддерживают устаревшие видеокарты. Для старых решений, начиная с версии 343.xx, в драйверы не будут включаться различные новые возможности и оптимизации, внедряемые Nvidia для более новых продуктов.


 


Помимо видеокарт серий GeForce 8, 9, 100, 200 и 300 поддержки лишатся, также некоторые решения Quadro и Tesla. В общей сложности более 100 продуктов не будут поддерживаться новыми драйверами. Тем не менее Nvidia обязуется до 1 апреля 2016 года предоставлять исправления ошибок - багфиксы, а сами драйверы будут доступны для скачивания из архива сайта компании.

Для сравнения компания AMD поддержку старых решений прекратила еще в в 2012 году. Скорее всего для старых видеокарт будут регулярно выпускаться модифицированные версии актуальных драйверов от энтузиастов.

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