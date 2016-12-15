Очередное обновление драйвера AMD Catalyst 14.7 до Release Candidate 3

Компания AMD подготовила очередное обновление своего драйвера Catalyst 14.7 для видеокарт Radeon и APU до версии RC3. В новой версии добавлены несколько улучшения и исправлений, помимо уже включенных в AMD Catalyst 14.7 RC от 12 июля.

Список изменений:

- улучшена производительность при использовании, как одиночной видеокарты, так и CrossFire в игре Xaviant's Lichdom: Battlemage;

- улучшена плавность игры при использовании, как одиночной видеокарты, так и CrossFire в Watch Dogs;

- добавлен профиль CrossFire для игры WildStar;

- исправлено мерцание и улучшена работа с 4k мониторами, при условии использования правильного кабеля соответствующего стандарту DisplayPort 1.2 HBR2;

- добавлен профиль CrossFire для игры Plants vs.Zombies;

- улучшена производительность CrossFire связок для игры Assassin's Creed IV.

Скачать драйвер для Windows 7 и 8.1 (32 и 64-битных редакций) можно по ссылке