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Очередное обновление драйвера AMD Catalyst 14.7 до Release Candidate 3

15.08.2014 | Категория: Драйверы | Разместил: Deep1984

Компания AMD подготовила очередное обновление своего драйвера Catalyst 14.7 для видеокарт Radeon и APU до версии RC3. В новой версии добавлены несколько улучшения и исправлений, помимо уже включенных в AMD Catalyst 14.7 RC от 12 июля.

 

Список изменений:

- улучшена производительность при использовании, как одиночной видеокарты, так и CrossFire в игре Xaviant's Lichdom: Battlemage;

- улучшена плавность игры при использовании, как одиночной видеокарты, так и CrossFire в Watch Dogs;

- добавлен профиль CrossFire для игры WildStar;

- исправлено мерцание и улучшена работа с 4k мониторами, при условии использования правильного кабеля соответствующего стандарту  DisplayPort 1.2 HBR2;

- добавлен профиль CrossFire для игры Plants vs.Zombies;

- улучшена производительность CrossFire связок для игры Assassin's Creed IV.

 

Скачать драйвер для Windows 7 и 8.1 (32 и 64-битных редакций) можно по ссылке 

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