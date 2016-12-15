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Релизный вариант драйвера AMD Catalyst 14.4 Release Candidate

24.04.2014 | Категория: Драйверы | Разместил: Deep1984

Компания AMD представила новую релиз - версию драйвера Catalyst 14.4 Release Candidate. В ближайшее время нас ждет выход подписанного WHQL драйвера, последний подобный драйвер вышел в декабре Catalyst 13.12 WHQLНовый драйвер приносит поддержку двухчиповой видеокарты Radeon R9 295X2, а также некоторое количество улучшений.

  • реализована поддержка API OpenGL 4.4;
  •  оптимизирована работа API Mantle;
  • оптимизирована работа связок CrossFireX;
  • снижена задержка в игре Crysis 3 для CrossFireX конфигураций;
  • повышена производительность связок 3-Way и 4-Way CrossFireX на высоких настройках качества в Far Cry 3;
  • на величину до 34% повышена производительность  CrossFireX в игре Anno 2070;
  • решена проблема с мерцанием в Titanfall при активации CrossFireX;
  • повышена производительность до 10% у CrossFireX конфигураций в игре Metro: Last Light;
  • откорректирована работа технологии AMD Eyefinity при использовании трех 4K-мониторов;
  • устранено подергивание изображения в некоторых программах при активации технологии AMD Eyefinity и вертикальной синхронизации;
  • реализована полная поддержка интерфейса программирования приложений OpenGL 4.4;
  • устранены недостатки в работе API Mantle в шутере Battlefield 4.

Скачать драйвер AMD Catalyst 14.4 RC для Windows Vista/7/8.1 можно по ссылке

Скачать драйвер AMD Catalyst 14.4 LINUX RC Driver для x86 и x64 можно по ссылке

 

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