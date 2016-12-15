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Специальный драйвер AMD Catalyst 14.9.2 для Sid Meier's Civilization: Beyond Earth

29.10.2014 | Категория: Драйверы | Разместил: Deep1984

Компания AMD подготовила бета-драйвер для игры Sid Meier's Civilization: Beyond Earth, активирующий Mantle API для видеокарт Radeon поколения Graphics Core Next.

Предполагается, что переключение с DirectX на Mantle позволит повысить производительность Sid Meier's Civilization: Beyond Earth при использовании, относительно слабых процессоров. Версия Display Driver в пакете  -  14.301.1006.

(ссылка на картинке ведет на обзор "Civ: Beyond Earth with Mantle aims to end multi-GPU microstuttering" от парней из techreport.com)

 

Скачать драйвер можно по следующей ссылке AMD Catalyst 14.9.2

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