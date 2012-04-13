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Сообщения без ответов | Активные темы


 Комплектующие   Темы   Сообщения   Последнее сообщение 
Нет непрочитанных сообщений Процессоры

Обсуждение и выбор процессоров

Модераторы: Superclocker, Deep1984

97

3004

09 дек 2016, 11:43

Tank Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений Видеокарты

Все о видеокартах, рекомендации по выбору

Модераторы: deigraf, clocker

Подфорумы: Драйвера AMD/ATI, Драйвера NVIDIA

205

7651

15 дек 2016, 11:28

admin Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений Оперативная память

Обсуждение и выбор оперативной памяти

Модератор: TerraRaptor

35

1062

29 ноя 2016, 09:47

Armag Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений Материнские платы

Все про мат. платы - выбор, биос, особенности и так далее.

Модераторы: TerraRaptor, clocker

73

1917

08 окт 2016, 22:28

Belozerovswalf Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений Жесткие диски

выбор и обсуждение жестких дисков разных фирм производителей

27

996

27 фев 2016, 22:10

deigraf Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений Охлаждение

Все что связано с охлаждением компьютерных коплектующих, обсуждается здесь.

42

2075

09 июл 2016, 14:35

sasha rakitina Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений Ноутбуки

Обсуждаем и выбираем ноутбуки!

36

770

25 окт 2016, 00:07

Electra Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений Прочее

Общий "железный" форум. Обсуждение всего, что не входит в категории выше.

214

6536

04 дек 2016, 22:14

Khan Перейти к последнему сообщению


 Оверклокинг   Темы   Сообщения   Последнее сообщение 
Нет непрочитанных сообщений Бенчмаркинг

Ветка посвященная бенчмаркингу. Статистика разгона, обсуждения и дуэли.

Модераторы: Deep1984, deigraf, SWED, Frimen_kz, mrhanky

57

4157

21 окт 2016, 02:25

Tank Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений How to Overclock? (Как разгонять?)

Не знаете как разгонять? Вам сюда! Ветка для начинающих оверклокеров и для решения общих вопросов по разгону

Модераторы: deigraf, SWED

109

2755

02 дек 2016, 19:21

admin Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений Все о вольтмодах

Все о вольтмодах видеокарт и не только.

Модератор: SWED

18

578

20 авг 2015, 18:08

admin Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений Bench!T.kz [OC Team]

Открытый командный форум, прием в команду, обсуждение деятельности команды, достижения команды.

Модератор: SWED

19

2400

20 янв 2016, 23:58

admin Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений Форум соревнований

Форум соренований, проводимых казахстанским сообществом оверклокеров

Модератор: SWED

33

4487

07 фев 2015, 22:00

admin Перейти к последнему сообщению


 Игры   Темы   Сообщения   Последнее сообщение 
Нет непрочитанных сообщений World Of Tanks

Фан-клуб любителей он-лайн игры World of Tanks

Модераторы: Deep1984, deigraf, Daemon87, nornad, _Defaut_

Подфорумы: Bench!T [WoT TEAM], WoT - клан WATCH

74

8451

01 дек 2016, 18:01

Mikado_k Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений StarCraft II

Все о StarCraft II. Новости, стратегии, реплеи, кланы

Модератор: deigraf

9

1239

20 окт 2015, 10:20

admin Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений BattleField 3

Модератор: deigraf

4

178

11 окт 2015, 22:02

Limur Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений Старые игры

Форум любителей олдскула

Модераторы: deigraf, Mysyk

13

249

07 дек 2015, 22:41

Mysyk Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений Общий игровой форум

Общий игровой форум

Модератор: deigraf

128

4389

02 дек 2016, 00:40

tapok92 Перейти к последнему сообщению


 Форум   Темы   Сообщения   Последнее сообщение 

Форум
Нет непрочитанных сообщений Моддинг

Будь собой! Моддинг в Казахстане.

Модераторы: Deep1984, SWED, Frimen_kz, mrhanky

10

205

29 мар 2015, 12:56

EspadaGoLD Перейти к последнему сообщению


 Форум общекомпьютерной тематики   Темы   Сообщения   Последнее сообщение 
Нет непрочитанных сообщений Мобильная связь и сетевые технологии

Все про сетывые технологии, интернет, мобильную связь.

120

3148

22 июл 2016, 21:58

admin Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений Операционные системы

Подфорумы: Все о Windows Vista, Все о Windows 7

56

1718

03 май 2016, 17:34

TerraRaptor Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений Другой Софт

Обсуждение различного рода утилит - от антивирусов, интернет браузеров, до кодеков и видеоплееров.

57

1231

29 фев 2016, 03:52

baarsuuk Перейти к последнему сообщению


 Представительские форума   Темы   Сообщения   Последнее сообщение 
Нет непрочитанных сообщений Белый Ветер KZ

Официальный представительский форум компании Белый Ветер

Модератор: Shopwwkz

4

268

05 дек 2016, 11:11

Shopwwkz Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений Elitegroup Computer Systems (ECS)

Официальный представительский форум компании ECS

Модератор: Mary ECSsupport

3

19

13 май 2015, 09:56

MD5 Перейти к последнему сообщению


 Другое   Темы   Сообщения   Последнее сообщение 
Нет непрочитанных сообщений Конкурсы

Информация о конкурсах, которые проводятся на нашем ресурсе

12

333

22 июл 2014, 16:04

admin Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений Музыка

Форумы о музыке и её направлениях.

9

514

13 май 2016, 22:33

fokus Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений Фильмы

Что посмотреть?

19

797

09 июл 2016, 00:29

admin Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений Курилка (Беседка)

обсуждение всякого-разного))))

353

33932

05 дек 2016, 19:06

Mikado_k Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений Барахолка

объявления куплю/продам

Подфорумы: Куплю, Продам, Покупка товаров через интернет

24

589

17 ноя 2016, 09:30

Armag Перейти к последнему сообщению


 О проекте Bench!T.kz   Темы   Сообщения   Последнее сообщение 
Нет непрочитанных сообщений Материалы сайта

Обсуждение обзоров, статей и других материалов сайта

78

504

20 мар 2015, 11:00

Deep1984 Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений Новости

Новости, которые публикуют наши посетители

2

2

13 апр 2012, 20:57

admin Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений Общие вопросы по сайту

Рекомендации, предложения и пожелания сайту

32

534

14 мар 2015, 22:00

Maya Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений Общие вопросы/Рекомендации по форуму

Рекомендации и пожелания по форуму

24

562

15 авг 2014, 15:50

Deep1984 Перейти к последнему сообщению

Нет непрочитанных сообщений Ошибки на сайте / Форуме

5

199

17 сен 2014, 18:13

admin Перейти к последнему сообщению



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