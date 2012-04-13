|Текущее время: 23 дек 2016, 08:59
Сообщения без ответов | Активные темы
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Процессоры
Обсуждение и выбор процессоров
Модераторы: Superclocker, Deep1984
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97
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3004
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09 дек 2016, 11:43
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Видеокарты
Все о видеокартах, рекомендации по выбору
Подфорумы: Драйвера AMD/ATI, Драйвера NVIDIA
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205
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7651
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15 дек 2016, 11:28
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Оперативная память
Обсуждение и выбор оперативной памяти
Модератор: TerraRaptor
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35
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1062
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29 ноя 2016, 09:47
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Материнские платы
Все про мат. платы - выбор, биос, особенности и так далее.
Модераторы: TerraRaptor, clocker
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73
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1917
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08 окт 2016, 22:28
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Жесткие диски
выбор и обсуждение жестких дисков разных фирм производителей
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27
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996
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27 фев 2016, 22:10
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Охлаждение
Все что связано с охлаждением компьютерных коплектующих, обсуждается здесь.
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42
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2075
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09 июл 2016, 14:35
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Ноутбуки
Обсуждаем и выбираем ноутбуки!
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36
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770
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25 окт 2016, 00:07
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Прочее
Общий "железный" форум. Обсуждение всего, что не входит в категории выше.
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214
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6536
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04 дек 2016, 22:14
|Оверклокинг
|Темы
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Бенчмаркинг
Ветка посвященная бенчмаркингу. Статистика разгона, обсуждения и дуэли.
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57
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4157
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21 окт 2016, 02:25
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How to Overclock? (Как разгонять?)
Не знаете как разгонять? Вам сюда! Ветка для начинающих оверклокеров и для решения общих вопросов по разгону
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109
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2755
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02 дек 2016, 19:21
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Все о вольтмодах
Все о вольтмодах видеокарт и не только.
Модератор: SWED
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18
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578
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20 авг 2015, 18:08
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Bench!T.kz [OC Team]
Открытый командный форум, прием в команду, обсуждение деятельности команды, достижения команды.
Модератор: SWED
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19
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2400
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20 янв 2016, 23:58
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Форум соревнований
Форум соренований, проводимых казахстанским сообществом оверклокеров
Модератор: SWED
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33
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4487
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07 фев 2015, 22:00
|Игры
|Темы
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World Of Tanks
Фан-клуб любителей он-лайн игры World of Tanks
Модераторы: Deep1984, deigraf, Daemon87, nornad, _Defaut_
Подфорумы: Bench!T [WoT TEAM], WoT - клан WATCH
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74
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8451
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01 дек 2016, 18:01
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StarCraft II
Все о StarCraft II. Новости, стратегии, реплеи, кланы
Модератор: deigraf
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9
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1239
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20 окт 2015, 10:20
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BattleField 3
Модератор: deigraf
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4
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178
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11 окт 2015, 22:02
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Старые игры
Форум любителей олдскула
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13
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249
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07 дек 2015, 22:41
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Общий игровой форум
Общий игровой форум
Модератор: deigraf
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128
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4389
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02 дек 2016, 00:40
|Форум
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Форум
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Моддинг
Будь собой! Моддинг в Казахстане.
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10
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205
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29 мар 2015, 12:56
|Форум общекомпьютерной тематики
|Темы
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Мобильная связь и сетевые технологии
Все про сетывые технологии, интернет, мобильную связь.
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120
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3148
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22 июл 2016, 21:58
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Операционные системы
Подфорумы: Все о Windows Vista, Все о Windows 7
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56
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1718
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03 май 2016, 17:34
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Другой Софт
Обсуждение различного рода утилит - от антивирусов, интернет браузеров, до кодеков и видеоплееров.
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57
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1231
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29 фев 2016, 03:52
|Представительские форума
|Темы
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Белый Ветер KZ
Официальный представительский форум компании Белый Ветер
Модератор: Shopwwkz
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4
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268
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05 дек 2016, 11:11
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Elitegroup Computer Systems (ECS)
Официальный представительский форум компании ECS
Модератор: Mary ECSsupport
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3
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19
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13 май 2015, 09:56
|Другое
|Темы
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Конкурсы
Информация о конкурсах, которые проводятся на нашем ресурсе
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12
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333
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22 июл 2014, 16:04
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Музыка
Форумы о музыке и её направлениях.
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9
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514
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13 май 2016, 22:33
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Фильмы
Что посмотреть?
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19
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797
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09 июл 2016, 00:29
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Курилка (Беседка)
обсуждение всякого-разного))))
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353
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33932
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05 дек 2016, 19:06
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Барахолка
объявления куплю/продам
Подфорумы: Куплю, Продам, Покупка товаров через интернет
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24
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589
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17 ноя 2016, 09:30
|О проекте Bench!T.kz
|Темы
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|Последнее сообщение
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Материалы сайта
Обсуждение обзоров, статей и других материалов сайта
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78
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504
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20 мар 2015, 11:00
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Новости
Новости, которые публикуют наши посетители
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2
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2
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13 апр 2012, 20:57
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Общие вопросы по сайту
Рекомендации, предложения и пожелания сайту
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32
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534
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14 мар 2015, 22:00
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Общие вопросы/Рекомендации по форуму
Рекомендации и пожелания по форуму
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24
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562
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15 авг 2014, 15:50
|Ошибки на сайте / Форуме
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5
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199
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17 сен 2014, 18:13
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