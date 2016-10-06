06.10.2016 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: admin
Компания Alpha Soft объявила о системных требованиях к закрытому альфа-тесту MMORPG-игры Will To Live Online. По словам разработчиков, для более-менее комфортной игры потребуются процессоры уровня Intel Core i3 с тактовой частотой 3.1 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарты уровня GeForce GTX 650 Ti или AMD Radeon R9 270.
24.08.2016 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: admin
Студия NeuronHaze рада объявить, что 12 октября, в Steam, начнутся продажи раннего доступа игры Project Genom. Все желающие смогут перенестись в будущее и принять участие в борьбе за выживание людской расы.
10.08.2016 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: admin
10-11 сентября состоится одно из главных интерактивных событий Украины – фестиваль виртуальных развлечений WEGAME. На мероприятии соберутся все, кто имеет отношение к косплею, киберспортивной и geek-культуре. Ты тоже приходи!
Рады сообщить, что почетными гостями фестиваля WEGAME станут представители одной из самых известных киберспортивных команд Украины – Natus Vincere. Мы знаем, что ты их очень хочешь увидеть! Кто они?
08.08.2016 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: admin
29 июля 2016 года прошла игровая вечеринка OMEN party в Next Esentai (Алматы). Первое событие в таком формате собрало больше 100 геймеров различных направлений и дисциплин. Главной темой вечера была презентация нового игрового ноутбука второго поколения HP OMEN.
06.07.2016 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: admin
3 июля 2016 года прошел первый турнир серии GIGA GAMES Алматы по HearthStone в клубе CYCLONE. Игра получилась насыщенной, жаркой и очень интересной. Весь турнир проходил в дружеской обстановке и с горячей поддержкой со стороны зрителей и болельщиков.
15.03.2016 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: admin
Crystal Dynamics 11 марта выпустили пятый по счету патч под номером 1.0.638.6 для игры Rise Of Tomb Raider, который приносит поддержку новых технологий, таких как DirectX 12 и NVIDIA VXAO.
15.03.2016 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: admin
Как известно, 11 марта состоялся релиз новой игры из серии Hitman. Но эта новость не сколько о новой истории Агента 47, а сколько графических технологиях этой игры. Новый Hitman поддерживает новый API от Microsoft - DirectX 12, который появился с выходом Windows 10 и используется только в "десятке". С выходом нового API нам сулили намного больший FPS в играх.
15.03.2016 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: admin
Компания Blizzard сегодня, 15 марта, выпустит новый патч 1.27 на уже ставшей легендой игру WarCraft III: The Frozen Throne. Нам кажется, прежде всего, это обусловлено тем, что WarCraft III возвращается как дисциплина на арену киберспорта.
03.03.2016 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: admin
Сегодня пройдут матчи 1/8 финала Intel Extreme Masters Katowice по дисциплине StarCraft 2: The Legacy of The Void. Игроки сразятся за призовой фонд в 150,000$, и, что немаловажно, за место в плей-офф WCS. Игры будут проходить в формате Single Elimination (bo5). Финальные матчи будут проходить в формате bo7.
03.03.2016 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: admin
Приветствую тебя Странник! Остановись и послушай… В сети появилась информация о том, что всеми любимая «Метелица» начала работу над новой игрой по вселенной Diablo.
Последнее с форума:
Последнее в блогах:
Социальные сети и RSS:
Популярное (за 30 дней):
Дружественные проекты:
Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану
Page rendered in 0.2255 seconds and used 2.69MB of RAM. We need to overclock it :-)!