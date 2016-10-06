10-11 сентября состоится одно из главных интерактивных событий Украины – фестиваль виртуальных развлечений WEGAME. На мероприятии соберутся все, кто имеет отношение к косплею, киберспортивной и geek-культуре. Ты тоже приходи!

Рады сообщить, что почетными гостями фестиваля WEGAME станут представители одной из самых известных киберспортивных команд Украины – Natus Vincere. Мы знаем, что ты их очень хочешь увидеть! Кто они?