13 апреля состоится турнир по игре World of Tanks в Астане в рамках серии «Битва за Казахстан»

Серия киберспортивных турниров под общим названием «Битва за Казахстан» продолжается! Очередной этап пройдёт в Астане 13 апреля в 12:00 в ТРЦ «Хан Шатыр». Вход на мероприятие для всех свободный!

Турнир будет проходить в двух форматах: командные соревнования и личный зачёт. В командном зачёте в финал прошли только четыре сильнейшие команды, которые и будут сражаться на площадке мероприятия. Комментировать командные бои на площадке турнира будет известный в танковом сообществе ведущий трансляций Vspishka. Команда, победившая на турнире в Астане, пройдёт в суперфинал, который состоится в конце сезона в Алматы.

Помимо командных сражений танкистов ожидает личный зачёт. Принять в нём участие может любой желающий без предварительной регистрации. Для этого на площадке будет отведено около 30 компьютеров. В порядке очереди каждый танкист сможет сыграть один бой на презентационном аккаунте World of Tanks. В зависимости от набранного опыта участник получит карточку с бонус-кодом: за 500 единиц опыта — 300, ПТ-САУ FCM 36 Pak 40 и 1 день премиум аккаунта; за 1000 единиц опыта — 600, танк Т-15 и 1 день премиум аккаунта; за 1500 единиц опыта — 1000, танк М4А2Е4 Sherman и 1 день премиум аккаунта; за 2000 единиц опыта — 1000, танк М4А2Е4 Sherman и майку с логотипом любимой игры. Три лучших игрока в личном зачёте будут награждены фирменными призами от партнёров.

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- Караганда

- Павлодар