«1С-СофтКлаб» Отказалась издавать Sherlock Holmes: Crimes & Punishments

Приключенческая игра Sherlock Holmes: Crimes & Punishments, от украинской студии Frogwares, выходит в начале следующей недели, но Россию видимо обойдет стороной. Виной этому стал конфликт между Frogwares и 1С-СофтКлаб.

Frogwares добавила в начало игры заставку, посвященную "Небесной сотне" (Погибшим на ЕвроМайдане). 1С-СофтКлаб заявили что не будут издавать игру с такой заставкой на территории России и попросили убрать ее. Авторы игры попросту решили отказаться от сотрудничества с 1С и локализировать игру собственными силами, так как объяснений, почему заставка должна быть удалена от 1С-СофтКлаб не последовало.

«В первый день после выхода игры расходится около 350 тыс. копий. Из них на Россию приходится около 10 тыс. копий. Это почти ничего. Но русскоговорящее население может не волноваться, так как мы своими силами делаем новую русскую локализацию, которая будет еще лучше. Мы, естественно, ничего не имеем против людей, которые говорят на русском. В СНГ игра будет продаваться в Steam, но ее не будет на консолях», — успокоил русскоязычных геймеров руководитель студии Ваэль Амр.

​

Релиз Sherlock Holmes: Crimes & Punishments на РС, Xbox 360, Xbox One, PS3 и PS4 состоится 30 сентября.