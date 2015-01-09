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Microsoft объявила о чемпионате по Call of Duty

09.01.2015 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: admin

Несколько удивительной и неожиданной покажется данная новость. Корпорация Microsoft объявила о собственном киберспортивном мероприятии, посвященному игре Call Of Duty: Advanced Warfare. Call of Duty Championship будет проходить в нескольких регионах, а призовой фонд составит 1,000,000 долларов.

Квалификация на турнир будет проходить в нескольких регионах с февраля по март. Финалистами станут лучшие игроки Австралии, Бразилии, США и Англии. Чемпионат открыт для всех - как и для профессиональных игроков, так и нон-про. Что примечательно, турнир будет проходить не на PC-версии Call Of Duty, а на версии для консоли Xbox One.

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