Microsoft объявила о чемпионате по Call of Duty

Несколько удивительной и неожиданной покажется данная новость. Корпорация Microsoft объявила о собственном киберспортивном мероприятии, посвященному игре Call Of Duty: Advanced Warfare. Call of Duty Championship будет проходить в нескольких регионах, а призовой фонд составит 1,000,000 долларов.

Квалификация на турнир будет проходить в нескольких регионах с февраля по март. Финалистами станут лучшие игроки Австралии, Бразилии, США и Англии. Чемпионат открыт для всех - как и для профессиональных игроков, так и нон-про. Что примечательно, турнир будет проходить не на PC-версии Call Of Duty, а на версии для консоли Xbox One.