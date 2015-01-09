Valve официально анонсировала The International 2015

Valve в официальном блоге поделилась первыми сведениями о крупнейшем киберспортивном событии этого года в мире Dota 2 - The International 2015.

Согласно размещенной в блоге информации, на финал The International 2015 в этом году поедет 16 лучших команд со всего земного шара. Финал пройдет в Сиэтле с 3 по 8 августа. Квалификационный отбор завершится уже 1 мая.

Чемпионат The International по дисциплине Dota 2 помимо своей масштабности известен и огромными призовыми. Так, например, победители The International 2014, китайская команда Newbie, увезла на родину более пяти миллионов долларов. Пожалуй, это самый большой приз за первое место в истории киберспорта.