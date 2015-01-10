Heroes Of The Storm: очень скоро новые игровые режимы и новые облики

Через три дня тестирование Heroes Of The Storm переходить на этап закрытого бета-тестирования. После обновления до бета-версии, игрокам будут предложены новые игровые режимы, новые герои и новые облики персонажей.

В игре наконец-то появится рейтинговый режим - Лига Героев. Для того, чтобы принять участие в играх на рейтинг, необходимо, чтобы у вас было в наличии не менее 10 героев, а ваш профиль был "прокачан" до 30 уровня. При этом, герои, что находятся в бесплатной ротации не учитываются.

Принять участие в Лиге Героев можно как в одиночку, так и в группе. В Blizzard обещают, что система подбора соперников будет стараться найти аналогичную команду противников, с таким же соотношением человек в группе и одиночек. Помимо этого, система будет учитывать ваши навыки при подборе соперников. Режим PvP переименован в "Быстрые игры". Для быстрых игр система подбора соперников будет иной. Помимо этого, рейтинг является индивидуальным - пока вы не сыграете в режиме Лиги Героев, он будет не определён.

Режим Драфта подразумевает поочередный выбор героев между командами посредством жеребьевки. Если кто-то в команде взял одного из героев, он будет недоступен для выбора другим.

Что касается новых обликов, то ознакомиться с ними можно в следующем видео: