Ведьмак 3: Дикая охота - объявлены системные требования

Значительные улучшения графической составляющей современных игр не могут обойтись без поднятия системных требований. Компания CD Project опубликовала системные требования готовящейся к выходу игре "Ведьмак 3: Дикая охота" (The Witcher 3: Wild Hunt).

Судя по всему, многим пользователям придется сделать апгрейд своих компьютеров, так как минимальные системные требования нового Ведьмака выглядят внушительно. Согласно публикации на официальном сайте, для комфортного геймплея потребуется как минимум процессор Intel Core i5-2500K или AMD Phenom II X4 940, видеокарты уровня NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7870, 6 ГБ оперативной памяти, а также 64-битные версии Windows 7 или Windows 8 (8.1). Для установки игры потребуется 40 ГБ свободного места на диске.

Рекомендуемые системные требования и вовсе выше. Для игры с максимальными настройки графики потребуются процессоры уровня Intel Core i7 3770 или AMD FX-8350, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарты класса GeForce GTX 770 или AMD Radeon R9 290.

Релиз "Ведьмак 3: Дикая охота" состоится 19 мая на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.