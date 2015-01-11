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Blizzard отказали в регистрации торговой марки Overwatch

11.01.2015 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: admin

Компании Blizzard вновь не повезло с регистрацией торговой марки своей очередной игры. На этот раз под "раздачу" попал новый шутер Overwatch, который был представлен в рамках BlizzCon 2014.Новость выглядит крайне странно, учитывая тот факт, что заявку на регистрацию торговой марки Overwatch Blizzard подавала еще в апреле 2014 года.

Как выяснилось, данная торговая марка уже зарегистрирована в области компьютерных игр и программного обеспечения и принадлежит компании Innovis Labs, Inc. Overwatch - это мобильное приложение, которое используется в качестве интерактивной карты с тактической информаций для участников матчей по пейнтболу, страйкболу и т.п. Об этом сообщило бюро по регистрации патентов и торговых марок США (USPTO, Attachment - 1).

Что примечательно, проблемы с названиями игр у Blizzard возникают не впервые. Так, например, ранее был конфликт с торговой маркой Blizzard Dota из-за споров с Valve. После MOBA-игру от "метелицы" пришлось переименовать в Heroes Of The Storm.

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