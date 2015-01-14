Системные требования и перенос релиза GTA V

В одной из статей мы писали о том, что релиз GTA V могут перенести. И вот Rockstar официально заявили о переносе релиза игры.
Релиз перенесен на 24 марта 2015 года. Разработчики говорят это связано с тем, что для оптимизации игры и контента потребовалось больше времени, чем они ожидали.
«Приносим свои извинения за небольшой перенос даты релиза, но игра требует несколько дополнительных недель для полирования контента и тестирования, чтобы удостовериться, что она хороша настолько, насколько это возможно», — заявили разработчики.
Но помимо этого разработчики опубликовали системные требования игры.
|Минимальные
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Рекомендуемые
|ОС
|Win Vista, 7, 8, 8.1 (x64)
|Win 7, 8, 8.1 (x64)
|ЦП
|2,4 ГГц или выше
|3,2 ГГц или выше
|ОЗУ
|4 Гб
|8 Гб
|Видеокарта
|Nvidia 9800 GT или AMD HD 4870 с 1 Гб памяти
|Nvidia GTX 660 или AMD HD7870 с 2 Гб памяти
Помимо всего этого игра на жестком диске займет 65 Гб.