Системные требования и перенос релиза GTA V

В одной из статей мы писали о том, что релиз GTA V могут перенести. И вот Rockstar официально заявили о переносе релиза игры.

Релиз перенесен на 24 марта 2015 года. Разработчики говорят это связано с тем, что для оптимизации игры и контента потребовалось больше времени, чем они ожидали.

«Приносим свои извинения за небольшой перенос даты релиза, но игра требует несколько дополнительных недель для полирования контента и тестирования, чтобы удостовериться, что она хороша настолько, насколько это возможно», — заявили разработчики.

Но помимо этого разработчики опубликовали системные требования игры.

Минимальные Рекомендуемые ОС Win Vista, 7, 8, 8.1 (x64) Win 7, 8, 8.1 (x64) ЦП 2,4 ГГц или выше 3,2 ГГц или выше ОЗУ 4 Гб 8 Гб Видеокарта Nvidia 9800 GT или AMD HD 4870 с 1 Гб памяти Nvidia GTX 660 или AMD HD7870 с 2 Гб памяти

Помимо всего этого игра на жестком диске займет 65 Гб.