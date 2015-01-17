Предрелизный трейлер Saints Row: Gat out of hell

Создатели экшена Saints Row: Gat Out of Hell опубликовали ролик, посвященный скорому выходу игры.

Напомним, что Gat Out of Hell — это самостоятельное дополнение к четвертой части серии. А если у вас есть Saints Row 4: Re-Elected для Xbox One или PS4, то вы сможете импортировать сохранения из нее в новую игру.

В Gat Out of Hell Джонни Гату и Кинзи Кенсингтон предстоит вытащить из ада своего босса, по совместительству президента США. Кстати, названия оружия в игре позаимствованы из Библии, а среди персонажей нашлось место для таких личностей, как Шекспир и Дракула.

Saints Row: Gat Out of Hell выйдет в 23 января. Игра появится на PC, Xbox One, Xbox 360, PS3 и PS4.