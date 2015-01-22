Fable Legends анонсировали на PC

Студия Lionhead подтвердила, что RPG Fable Legends все-таки не будет эксклюзивом для Xbox One и появится в том числе на PC под управлением Windows 10. Более того, Fable Legends будет поддерживать кроссплатформенную игру.

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Fable Legends, которая впервые в истории серии сфокусируется на мультиплеере, была анонсирована летом 2013 года. Изначально говорилось, что игра разрабатывается исключительно для консоли Xbox One.

Дата релиза игры еще не определена. Известно лишь, что игра должна выйти на Xbox One в течение этого года. Ну а на ПК разработчики даже не стали указывать примерные сроки выхода игры.