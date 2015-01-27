Был опубликован геймплей первого эпизода Life is Strange

Осталось совсем немного до релиза первого эпизода приключения Life Is Strange от студии разработчика Dontnod. Игра появится на PC, Xbox 360, Xbox One, PS3 и PS4.

Выпускать игру будут постепенно, по эпизодам. Всего будет пять эпизодов, стоймость одного эпизода составит 5 долларов.

Напомним что в игре главная героиня имеет способность управлять временем, которое должно пригодиться игрокам в поисках пропавшей подруги. Релиз игры назначен на 30 января. Игра уже доступна в сервисе дистрибуции игр Steam​.