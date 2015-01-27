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Был опубликован геймплей первого эпизода Life is Strange

27.01.2015 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Осталось совсем немного до релиза первого эпизода приключения Life Is Strange от студии разработчика Dontnod. Игра появится на PCXbox 360Xbox OnePS3 и PS4.

Выпускать игру будут постепенно, по эпизодам. Всего будет пять эпизодов, стоймость одного эпизода составит 5 долларов.

Напомним что в игре главная героиня имеет способность управлять временем, которое должно пригодиться игрокам в поисках пропавшей подруги. Релиз игры назначен на 30 января. Игра уже доступна в сервисе дистрибуции игр Steam​.

 

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