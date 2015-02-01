Все о компьютерах, играх и киберспорте

Ермак и Рептилия появятся в Mortal Kombat X

01.02.2015 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Студия NetherRealm продолжает знакомить игроков с персонажами своего нового файтинга Mortal Kombat X. Разработчики подтвердили, что в игре все-таки будет ниндзя по имени Ермак. Также, напомним, на этой неделе разработчики сообщили, что в серию вернется Рептилия.

Как и раньше, Ермак сможет телепортироваться, использовать телекинез и летать на короткие дистанции. Ролики о Рептилии и Ермаке вы можете посмотреть ниже:

Напомним, что релиз игры состоится 14 апреля 2015 года, на ПК, а также на консоли PlayStation и Xbox

Количество уникальных просмотров: 2537

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.3995 seconds and used 2.68MB of RAM. We need to overclock it :-)!