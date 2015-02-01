Ермак и Рептилия появятся в Mortal Kombat X

Студия NetherRealm продолжает знакомить игроков с персонажами своего нового файтинга Mortal Kombat X. Разработчики подтвердили, что в игре все-таки будет ниндзя по имени Ермак. Также, напомним, на этой неделе разработчики сообщили, что в серию вернется Рептилия.

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Как и раньше, Ермак сможет телепортироваться, использовать телекинез и летать на короткие дистанции. Ролики о Рептилии и Ермаке вы можете посмотреть ниже:

Напомним, что релиз игры состоится 14 апреля 2015 года, на ПК, а также на консоли PlayStation и Xbox