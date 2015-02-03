Системные требования Battlefield: Hardline

Electronic Arts наконец опубликовала системные требования к новому сетевому шутеру Battlefield Hardline.

Для запуска игры на минимальных настройках нужен процессор не хуже AMD Athlon II/Phenom II 2,8 ГГц или Intel Core i3/i5 2,4 ГГц, 4 гигабайта оперативной памяти, видеокарта уровня ATI Radeon HD 5770 (1 ГБ) или Nvidia GeForce GTX 260 (896 МБ) и 60 ГБ свободного места на жестком диске.

Для комфортной игры понадобятся четырехъядерный процессор от Intel или шестиядерный от AMD, 8 гигабайт оперативной памяти и видеокарта AMD Radeon R9 290 или NVIDIA GeForce GTX 760 с тремя гигабайтами видеопамяти.

Проверить свой ПК можно во время открытого бета-тестирования Battlefield Hardline, которое стартует 3 февраля и продлится до 8 числа.