Все о компьютерах, играх и киберспорте

Новая Borderlands не выйдет на "старых" консолях

04.02.2015 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Исполнительный директор Take-Two Карл Слатоф заявил, что новую часть Borderlands, о которой недавно говорил глава компании Gearbox Ренди Питчфорд, разрабатывают специально для консолей нового поколения. Что о Xbox 360 и PS3 - новый экшен обойдет стороной эти консоли.

Этого давно следовало ожидать: Xbox 360 и PS3 уже не актуальны и не позволяют разработчикам выполнить все с большим размахом, а проекты для обоих поколений сразу — это всегда компромисс. Помимо этого, Ренди Питчфорд сказал, что игра будет представлять нечто поистине грандиозное.

Других подробностей о продолжении Borderlands пока нет.

Количество уникальных просмотров: 665

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.5846 seconds and used 2.68MB of RAM. We need to overclock it :-)!