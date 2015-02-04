Новая Borderlands не выйдет на "старых" консолях

Исполнительный директор Take-Two Карл Слатоф заявил, что новую часть Borderlands, о которой недавно говорил глава компании Gearbox Ренди Питчфорд, разрабатывают специально для консолей нового поколения. Что о Xbox 360 и PS3 - новый экшен обойдет стороной эти консоли.

Этого давно следовало ожидать: Xbox 360 и PS3 уже не актуальны и не позволяют разработчикам выполнить все с большим размахом, а проекты для обоих поколений сразу — это всегда компромисс. Помимо этого, Ренди Питчфорд сказал, что игра будет представлять нечто поистине грандиозное.

Других подробностей о продолжении Borderlands пока нет.