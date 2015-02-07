Анонсирована новая ролевая игра от создателей Tropico - Victor Vran

Студия Haemimont Games из Болгарии, создавшая три последние части популярной экономической стратегии Tropico, а также ролевую игру про гангстеров Omerta: City of Gangsters, анонсировала свой новый проект.

Victor Vran — ролевая игра, чем-то похожая геймплеем на Diablo, а стилистикой на «Ван Хелсинга». Игроки полностью могут кастомизировать внешность главного героя Виктора, охотника на монстров, а также подбирать при помощи оружия подходящий для себя стиль боя. Будет и мультиплеер: можно сыграть с друзьями в кооператив или сразиться с ними в поединке PvP. В честь анонса разработчики опубликовали тизер к игре:

Релиз на РС и консолях запланирован на начало лета. Но прежде Haemimont Games намерена запустить проект в Steam Early Access.