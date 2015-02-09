Renoir - новый нуарный платформер

Чешская студия разработчик Soulbound Games сообщила о разработке нового нуарного платформера под названием Renoir для PC и консолей нового поколения.

Игрокам предстоит побывать в роли частного детектива Джеймса Ренуа, который расследует свое последнее дело. Джеймсу необходимо «переступить через свое прошлое» в «насыщенном страхом и коррупцией городе».

Renoir конструируется на движке Unreal Engine 4. Весной разработчики планируют запустить кампанию на Kickstarter, а до тех пор всю информацию о игру можно узнавать на официальном сайте.