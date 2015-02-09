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Renoir - новый нуарный платформер

09.02.2015 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Чешская студия разработчик Soulbound Games сообщила о разработке нового нуарного платформера под названием Renoir для PC и консолей нового поколения.

Игрокам предстоит побывать в роли частного детектива Джеймса Ренуа, который расследует свое последнее дело. Джеймсу необходимо «переступить через свое прошлое» в «насыщенном страхом и коррупцией городе». 

Renoir конструируется на движке Unreal Engine 4. Весной разработчики планируют запустить кампанию на Kickstarter, а до тех пор всю информацию о игру можно узнавать на официальном сайте.

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