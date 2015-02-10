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Стала известна дата релиза Shelter 2

10.02.2015 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Продолжение первой части Shelter наконец-то обзавелось точной датой выхода. Компания разработчик Might and Delight сообщила, что игра выйдет на PC и Mac 9 марта.

Главной героиней Shelter 2 будет самка рыси обыкновенной — в первой части, напомним, нужно было управлять действиями барсучихи. От игроков потребуется подготовить логово до рождения рысят, а после появления детенышей на свет — обучить их различным премудростям и благополучно вырастить. В игре помимо этого сильно переработали геймплей.

Shelter 2 можно будет предзаказать в Steam начиная с 25 февраля. Бонусом за предзаказ будет скин иберийской рыси и саундтрек.

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