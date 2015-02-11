Результаты бета-тестирования Battlefield: Hardline

Компания Visceral Games сообщила, что в бета-тестировании Battlefield Hardline, которое завершилось 10 февраля, в итоге приняли участие около 7 миллионов игроков. Тестирование длилось ровно неделю, из этого следует вывод, что в день присоединялось к игре около миллиона человек.

В блоге Battlefield разработчики поблагодарили всех участников, а особенно тех, кто поделился с ними своими впечатлениями и замечаниями на форуме игры, в тех поддержке и группах игры в соцсетях. При помощи геймеров было найдено более сотни ошибок и багов.

«Вы должны знать, что ваш вклад бесценен, — написали представители студии. — Мы продолжим прислушиваться к вам. Скоро мы расскажем о том, как ваши предложения отразятся на финальной версии игры».

Напомним, что релиз Battlefield Hardline назначен на 17 марта. Игра выйдет на PC, Xbox 360,Xbox One, PS3 и PS4