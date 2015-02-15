Первый трейлер и скриншоты Just Cause 3

Разработчики серии Just Cause - Avalanche Studios и Square Enix опубликовали первый трейлер экшена Just Cause 3.

В видео отсутствуют какие либо геймплейные и сюжетные моменты, зато из него можно узнать, что релиз Just Cause 3 запланирован на конец этого года, но естественно, что конкретной даты в трейлере нет.

Помимо этого разработчики опубликовали парочку скриншотов

По скриншотам из игры видно, что в игре останется всеми любимая лебедка с бесконечным функционалом. Игру можно будет купить в Steam, там уже есть даже страница игры.