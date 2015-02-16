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Началось бета-тестирование Carmageddon: reincarnation

16.02.2015 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Компания Stainless Games объявила о начале бета-тестирования автомобильного экшена Carmageddon: Reincarnation.

Ремейк культовой игры появился в программе раннего доступа Steam Early Access еще весной 2014 года после того, как разработчики собрали на его создание $625 тысяч на Kickstarter. Stainless Games не собирается ограничиваться РС-версией и планирует выпустить новую Carmageddon даже на консолях нового поколения.

Чтобы присоединиться к бета-тестированию, придется заплатить 699 рублей в Steam. За эти деньги вы также получите три предыдущие игры серии: Carmageddon Max Pack, Carmageddon: Carpocalypse Now и Carmageddon: TDR 2000.

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