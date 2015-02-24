Новые подробности о Just Cause 3

Компания Avalanche Studios поспешила назвать точные размеры игрового мира Just Cause 3. По заявлениям разработчиков, игровой мир третьей части серии будет насчитывать 1000 квадратных километров.

«Мы сконцентрировали внимание на разработке карты игрового мира, которая будет достигать 1000 квадратных километров… Мы хотели сделать одну из самых больших карт, которую когда-либо делали, и в частности, увеличить вертикаль», — отметил директор игры, Роланд Лестерлин

Для сравнения, размер игрового мира Grand Theft Auto V составляет примерно 130 квадратных километров. Это почти в 8 раз меньше, чем масштабы мира Just Cause 3.

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Вместе с тем разработчики пообещали тщательнее проработать главного героя игры. Разработчики хотят исправить тот факт, что Рико остается незаметным на фоне персонажей из других игр.