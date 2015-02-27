Вышел трейлер нового DLC к Far Cry 4

Компания Ubisoft опубликовала трейлер очередного сюжетного дополнения к Far Cry 4, который имеет название «Долина Йети». PC, Xbox 360 и Xbox One версии поступят в продажу 10 марта, а на PS3 и PS4 добавка появится днем позже.

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По сюжету «Долины Йети» главный герой Far Cry 4 Аджай совершает аварийную посадку в Гималаях и сталкивается с агрессивными адептами некоего загадочного культа, а также с мифическими снежными людьми. Среди прочего игрокам предстоит исследовать мрачные пещеры, искать необходимые для выживания предметы и улучшать свой лагерь. К слову, дополнение будет поддерживать и кооперативное прохождение.