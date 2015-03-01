Все о компьютерах, играх и киберспорте

Анонс первой MOBA во вселенной Warhammer 40.000

01.03.2015 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Компании Whitebox Interactive и Games Workshop сообщили, что в разработке находится первая MOBA, действие которой разворачивается во вселенной Warhammer 40.000.

Игра будет носить название Warhammer 40.000: Dark Nexus Arena и совсем скоро будет представлена публике на выставке PAX East, которая пройдет с 6 по 8 марта. В течение этих же дней стартует бета-тестирование проекта. Пока что заявлен только компьютерный релиз игры.

Битвы в Warhammer 40.000: Dark Nexus Arena будут проходить в формате 4х4. Изначально в игре будут доступны всего три фракции: космические десантники, орки и тау. Позже к ним присоединятся и другие, например, эльдары и Сестры Битвы. В одной команде смогут играть представители разных рас и классов. Персонажей, разумеется, позволят настраивать под себя.

Ожидается, что Warhammer 40.000: Dark Nexus Arena появится в раннем доступе во втором квартале текущего года. Полноценный релиз же состоится в 2016 году.

Количество уникальных просмотров: 843

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.6947 seconds and used 0.94MB of RAM. We need to overclock it :-)!