Анонс первой MOBA во вселенной Warhammer 40.000

Компании Whitebox Interactive и Games Workshop сообщили, что в разработке находится первая MOBA, действие которой разворачивается во вселенной Warhammer 40.000.

Игра будет носить название Warhammer 40.000: Dark Nexus Arena и совсем скоро будет представлена публике на выставке PAX East, которая пройдет с 6 по 8 марта. В течение этих же дней стартует бета-тестирование проекта. Пока что заявлен только компьютерный релиз игры.

Битвы в Warhammer 40.000: Dark Nexus Arena будут проходить в формате 4х4. Изначально в игре будут доступны всего три фракции: космические десантники, орки и тау. Позже к ним присоединятся и другие, например, эльдары и Сестры Битвы. В одной команде смогут играть представители разных рас и классов. Персонажей, разумеется, позволят настраивать под себя.

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Ожидается, что Warhammer 40.000: Dark Nexus Arena появится в раннем доступе во втором квартале текущего года. Полноценный релиз же состоится в 2016 году.