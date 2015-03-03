Все о плюсах премиум статуса в Battlefield: Hardline

Electronic Arts решила не таить шила в мешке и поведала публике в подробностях о тех бонусах, что ждут игроков, решившихся раскошелиться на премиум-набор для грядущего шутера Battlefield: Hardline.

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Помимо раннего доступа к четырем сюжетным DLC и двенадцати дополнениям поменьше, премиум-пользователи получат уникальные маски, дающие игровые преимущества, а также возможность модифицировать свое оружие и участвовать в онлайновых турнирах с таблицей рейтингов. Кроме того, такие игроки смогут получить «легендарный» статус — для этого нужно будет сбросить весь прогресс и развивать персонажей с нуля.