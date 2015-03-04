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Геймплей The Witcher III показали на GDC 2015

04.03.2015 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Новый геймплейный ролик РС-версии экшена The Witcher III: Wild Hunt показали во время презентации Nvidia на выставке Game Developers Conference 2015.

Недавно самое известное рейтинговое агентство ESRB присвоило игре рейтинг «для взрослых(16+)», как и предыдущим частям «Ведьмака», сопроводив оценку подробным рассказом о взрослом контенте в грядущей игре. Впрочем, в новом ролике откровенных сцен вы не увидите — ждите релиз.

«Ведьмак 3: Дикая охота» изначально должен был выйти на PS4, Xbox One и РС 24 февраля, но в конце прошлого года разработчики перенесли релиз на несколько месяцев вперед — на 19 мая.

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