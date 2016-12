Bethesda анонсировала приквел Wolfenstein: The Old Blood

В рамках GDC 2015 компания Bethesta анонсировала не Fallout 4, как этого ждали многие, а приквел к шутеру Wolfenstein: The New Order. Приквел не требует оригинальной версии игры и получил название Wolfenstein: The Old Blood.

Wolfenstein: The Old Blood будет доступен для Xbox One, PS4 и ПК уже 5 мая всего за 19.99 долларов США. The Old Blood возвращает главного героя Би Джея Блажковича в 1946 год. Сюжетная линия поведает нам две независимые истории, каждая из которых будет состоять из восьми глав. В одной из них Блажковичу предстоит проникнуть в замок Вульфенштейн, чтобы узнать координаты секретной базы генерала Мертвой Головы. Во второй части герой окажется в городе Вульбург, где нацистский археолог, одержимый древними артефактами, пытается подчинить себе темные силы.