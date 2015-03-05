Valve анонсировала движок Source 2 в рамках GDC 2015

От компании Valve фанаты Гордона Фримена ожидали анонс Half Life 3, но Гейб Ньюэлл не стал изменять традициям своей компании. Вместо продолжения истории о Докторе Фримене в рамках конференции GDC 2015 был представлен новый графический движок Source 2.

Преемник оригинального движка Source был анонсирован еще в 2004 году. Игры на базе этого движка нам хорошо известны - это Counter Strike: Source, Half Life 2, Left 4 Dead и многие другие. Новый игровой движок Source 2 позволит увеличить продуктивность не только профессиональных разработчиков, но и самих геймеров.

Информации о новом движке не так много, но его релиз состоится в ближайшее время. Ожидается, что в ближайшее время будут анонсы и новых игр на базе этого движка. Кроме того, Valve обещает его сделать бесплатным для разработчиков дополнительного контента и модификаций, что выводит его на один уровень с Unreal Engine 4 и Unity 5.

Valve также анонсировала поддержку API Vulkan в Source 2 от компании Khronos Group. Это API было ранее была известно как glNext – по сути, новая версия OpenGL.

Надеемся, в ближайшее время у нас будет больше информации о Source 2.