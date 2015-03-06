Китаец умер после 19 часов игры в World Of Warcraft

По сообщению ресурса NG4M, 24-летний китаец Wu Tai умер в одном из Шанхайских кафе после 19 часов непрерывной игры в World Of Warcraft. По словам сидящего рядом геймера, он начал кашлять и прикладывать ко рту окровавленный платок. Когда у Wu Tai спросили, в порядке ли он, тот сказал, что "чувствовал себя лучше, но все будет хорошо". К сожалению, прибывшая на место скорая помощь не успела спасти геймера.

Компания Blizzard уже не впервые сталкивается с тем, что игроки умирают после длительной игры. Так, например, для World Of Warcraft существует официальная рекомендация делать 15-минутный перерыв, в интерфейсе игры присутствует инструменты напоминания, а также компанией была разработана система, которая снижает темпы прокачки игрового персонажа, если игрок проводит в игре слишком много времени. Несмотря на все имеющиеся инструменты, очевидно, это не помогает. Так, например, в 2012 году тайванец умер спустя 40-часовой игры в другую игру от компании Blizzard - Diablo III.