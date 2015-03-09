Очередной геймплейный ролик о Ведьмак 3 с Pax East 2015

На выставку PAX East 2015 создатели ролевой игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» (The Witcher III: Wild Hunt) привезли семиминутный геймплейный ролик, знакомящий нас с одним из регионов игры — No Man’s Land.

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Под комментарии старшего дизайнера уровней Питера Геленсера ведьмак принимается за выполнение одного из побочных квестов — «Призрак торгового пути». По просьбе крестьян из отдаленной деревушки Геральту предстоит выяснить судьбу без вести пропавшего каравана и сразиться с опасной королевской виверной.