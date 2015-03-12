Клиент Star Citizen будет занимать около 100 ГБ

Создатели многопользовательского космического симулятора Star Citizen объявили, что размер игрового клиента составит около 100 ГБ.

«С учетом размер и количества файлов, которые должны поставляться вместе с клиентом Star Citizen, пользователям придется загрузить приблизительно 100 ГБ», — сообщили разработчики из Roberts Space Industries.

Объемными будут и обновления для клиента. В лучшем случае их объем составит от 2 до 6 ГБ. В реальности разработчики зачастую оптимизируют код, чтобы улучшить архитектуру всего приложения, поэтому обновления включают не только новые файлы, но и обновленные старые, от чего размер патча может увеличиться в несколько раз, вплоть до 20 ГБ.

Напомним, что Star Citizen создают за счет пожертвований поклонников, и общая сумма в эту минуту составляет почти 75 миллионов долларов.