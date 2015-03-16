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Очередной ролик о Star Citizen с выставки SXSW

16.03.2015 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

В техасском городе Остин сейчас проходит посвященная кино, музыке и интерактивным развлечениям выставка SXSW, на которой космическому симулятору Star Citizen присудили звание самой ожидаемой игры, профинансированной пользователями.

Создатели Star Citizen основательно подготовились к своему выступлению на выставке и сделали вдохновляющий видеоролик с драматической музыкой, где показали лучшее, что есть в игре.

К сегодняшнему дню пользователи пожертвовали на разработку больше 75 миллионов долларов. Напомним, что вплоть до 20 марта в честь выставки SXSW приобщиться к Star Citizen может любой желающий. Для этого достаточно создать учетную запись и ввести специальный код на странице акции: SXSWFREEFLY2K15.

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