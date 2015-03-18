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Dark Souls 2: Scholar of the First Sin выйдет чуть раньше срока

18.03.2015 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Bandai Namco объявила, что выход обновленной версии хардкорного экшена Dark Souls 2: Scholar of the First Sin на PC, PlayStation 4 и Xbox One состоится чуточку раньше запланированного срока — релиз перенесен с седьмого на второе апреля.

Помимо всех трех DLC, одноименного босса и прочего контента из бесплатных обновлений в Scholar of the First Sin появятся и уникальные новинки. Например, увеличится количество персонажей, которые смогут играть вместе по сети, будет изменено расположение некоторых противников, а искуственный интеллект станет еще опаснее. Ну и конечно же, игра будет оптимизирована для работы в разрешении 1080p и со скоростью 60 кадров в секунду.

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