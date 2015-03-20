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В Mortal Kombat X за досрочное покидание игры будут наказывать

20.03.2015 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Разработчики из NetherRealm показала очередное новшество файтинга Mortal Kombat X — еще одну способность, естественно название которой оканчивается на "-алити", они призваны наказать игроков, вышедших из игры во время онлайнового боя.

Отключитесь во время боя — и голова вашего бойца разорвется на части, а победа достанется сопернику. Называется это квиталити (quitality). Разработчики пояснили, что нужно это для того, чтобы обманутые в своих ожиданиях бойцы почувствовали себя настоящими победителями, своеобразная моральная компенсация.

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