В Mortal Kombat X за досрочное покидание игры будут наказывать

Разработчики из NetherRealm показала очередное новшество файтинга Mortal Kombat X — еще одну способность, естественно название которой оканчивается на "-алити", они призваны наказать игроков, вышедших из игры во время онлайнового боя.

Отключитесь во время боя — и голова вашего бойца разорвется на части, а победа достанется сопернику. Называется это квиталити (quitality). Разработчики пояснили, что нужно это для того, чтобы обманутые в своих ожиданиях бойцы почувствовали себя настоящими победителями, своеобразная моральная компенсация.