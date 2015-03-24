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Началась подача заявок на ЗБТ Rainbow Six: Siege

24.03.2015 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Совсем недавно Ubisoft подтвердила запуск закрытого бета-тестирования Rainbow Six: Siege в течение ближайших месяцев. Доступ к бете гарантирован тем, кто оформит предзаказ на игру. Теперь же создатели открыли запись на тестирование для всех желающих.

В отличие от альфа-тестирования, которое проведут лишь на PC, в бета-тесте смогут участвовать и владельцы консолей Xbox One и PS4. О сроках начала тестирования разработчики пока не сообщают.

Релиз тактического шутера Rainbow Six: Siege на PS4, Xbox One и PC запланирован на этот год.

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