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Официальный анонс MotoGP 15

26.03.2015 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Компания разработчик Milestone анонсировала новую часть своего гоночного мотосимулятора — MotoGP 15. Игра появится на PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 и РС в июне 2015 года.

Разработчики обещают вывести индивидуализацию гонщиков и мотоциклов на совершенно новый уровень. В игре появится виртуальная валюта GP Credits, которую можно будет зарабатывать как в многопользовательских, так и в одиночных гонках, однако пока не ясно, станут ли ее продавать за реальные деньги.

В MotoGP 15 будет больше двадцати байков, разделенных на три класса известные любителям мотогонок: MotoGP, Moto2 и Moto3. Создатели добавят сорок вариантов окраски мотоциклов — с официальными цветами и логотипами спосноров, которые можно будет изменить по своему желанию.

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