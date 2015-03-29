Все о компьютерах, играх и киберспорте

Релиз Stealth Inc 2: A Game of clones состоится через неделю

29.03.2015 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Новый платформер Stealth Inc. 2: A Game of Clones, который вышел в прошлом году эксклюзивом на Wii U, скоро появится и на других платформах: на Xbox One релиз состоится 3 апреля, а на PlayStation 4 и PC — 7 апреля.

Stealth Inc. 2 — продолжение Stealth Bastard,бывшей бесплатной игры, вставшей на коммерческие рельсы с выходом в Steam улучшенного издания Deluxe. На консоли от Nintendo разработчики сменили название на более дружелюбное, а вот игровой процесс остался все таким же хардкорным.

Под управлением игроков окажется почти мультяшная версия героя серии Splinter cell - Сэма Фишера. Главный герой один из клонов, выращенных в секретной лаборатории. Для победы на каждом уровне ему потребуется не только ловкость, но и скрытность.

Количество уникальных просмотров: 1224

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.6958 seconds and used 2.68MB of RAM. We need to overclock it :-)!