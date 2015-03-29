Релиз Stealth Inc 2: A Game of clones состоится через неделю

Новый платформер Stealth Inc. 2: A Game of Clones, который вышел в прошлом году эксклюзивом на Wii U, скоро появится и на других платформах: на Xbox One релиз состоится 3 апреля, а на PlayStation 4 и PC — 7 апреля.

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Stealth Inc. 2 — продолжение Stealth Bastard,бывшей бесплатной игры, вставшей на коммерческие рельсы с выходом в Steam улучшенного издания Deluxe. На консоли от Nintendo разработчики сменили название на более дружелюбное, а вот игровой процесс остался все таким же хардкорным.

Под управлением игроков окажется почти мультяшная версия героя серии Splinter cell - Сэма Фишера. Главный герой один из клонов, выращенных в секретной лаборатории. Для победы на каждом уровне ему потребуется не только ловкость, но и скрытность.