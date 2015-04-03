Elite: Dangerous вышла в Steam

Студия Frontier Developments наконец выпустила свой космический симулятор Elite: Dangerous в Steam. Стоимость игры сравнима с ценой на консольные релизы — 50 долларов.

Сейчас Elite: Dangerous доступна только на PC, однако разработчики пообещали также «подарить» космическую эпопею пользователям консолей нового поколения, Xbox One и PS4. Запуск версии для Xbox One запланирован на этот год.

Отметим, что мир игры будет единым на всех платформах: все действия игроков на РС будут иметь такое же значение для владельцев Xbox One и наоборот. В то же время пересекаться друг с другом он не будут. Руководитель Frontier Developments Дэвид Брэйбен пояснил, что полноценный кросс-плей может стать причиной задержек с запуском обновлений, а этого разработчики ни в коем случае не допустят.