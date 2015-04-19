Новые подробности и трейлер Star Wars: Battlefront

Наконец официально объявили дату выхода Star Wars: Battlefront — 17 ноября в США и 19 ноября в Европе. Появился и долгожданный первый трейлер игры, созданный при участии Lucasfilm.

По информации от разработчиков, игровые баталии развернутся на знаковых для вселенной «Звездных войн» планетах Татуине, Суллусте, Хоте и Эндоре, а игрок сможет поиграть за Дарта Вейдера, Бобу Фетта и других известных персонажей серии. В игре будет много различных транспортных средств: TIE-истребитель, «Тысячелетний сокол», AT-AT и спидербайки. Игровых режимов в Star Wars: Battlefront обещают несколько: мультиплеер на 40 человек, одиночные миссии и разделенный экран для игры онлайн и офлайн.

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Игроки, которые сделают предзаказ, получат возможность на целую неделю раньше сыграть в дополнение — Battle of Jakku, которое выйдет 8 декабря 2015 года.