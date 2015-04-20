Первые геймплейные кадры Alienation

Разработчики из Housemarque выпустили первый геймплейный ролик игры Alienation, выходящей эксклюзивом на PlayStation 4.

По словам разработчиков, в игре будет множество классов персонажей и широкие возможности для настройки оружия, а основной упор делается на слаженные командные действия. Геймлей кооператива из пре-альфа версии вы можете посмотреть ниже:

Напомним, что Alienation была анонсирована на выставке Gamescom 2014 и представляет собой кооперативный шутер с видом сверху. Релиз намечен на 2015 год.