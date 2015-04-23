Witcher 3 и Batman Arkham Knight получат поддержку DirectX 12 с последующими обновлениями

Ведьмак 3: Дикая Охота (The Witcher 3: Wild Hunt) и Batman: Arkham Knight - это два готовящихся к выходу на арену игровой индустрии тяжеловеса. Фанаты обеих игр с нетерпением ждут заветного часа. Если о графической составляющей Batman: Arkham Knight информации появляется не так много, то про Ведьмак 3 можно с уверенностью сказать, что игра выглядит великолепно.

Сегодня стало известно, что Ведьмак 3 и Batman: Arkham Knight в последующих обновлениях получат поддержку нового графического API от компании Microsoft - DirectX 12. Об этом рассказала компания MSI:

"Самой ожидаемой частью Windows 10 для геймеров является введение DirectX 12. Вы сможете оценить новые графические технологии уже в таких играх как Ведьмак 3, Batman: Arkham Knight и многих других проектах, которые будут представлены позднее в этом году. Многие процессоро-зависимые игры, такие как MMO, получат серьезный прирост в производительности - вплоть до 50%, согласно заявлениям Microsoft".

Сама Microsoft еще не дала комментарии по этому поводу, поэтому пока к этой новости стоит относиться лишь как к слуху. CD Porject Red начинает продажи "Ведьмак 3: Дикая охота" уже 19-мая, а релиз Batman: Arkham Knight запланирован на июнь. Обе игры выйдут до официального анонса Windows 10. Обе игры будут кросс-платформенными и будут представлены для XBox One, PlayStation и PC.